Новое видео сравнивает Donkey Kong: Country Returns HD для Nintendo Switch с версиями для Wii и 3DS В ...

Новое видео сравнивает Donkey Kong: Country Returns HD для Nintendo Switch с версиями для Wii и 3DSВ связи с запуском Donkey Kong: Country Returns HD на Nintendo Switch канал ElAnalistaDeBits на YouTube создал сравнительное видео с оригинальной версией для Wii 2010 года и конверсией для 3DS 2013 года.