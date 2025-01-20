Новое видео сравнивает Donkey Kong: Country Returns HD для Nintendo Switch с версиями для Wii и 3DS В ...

Новое видео сравнивает Donkey Kong: Country Returns HD для Nintendo Switch с версиями для Wii и 3DSВ связи с запуском Donkey Kong: Country Returns HD на Nintendo Switch канал ElAnalistaDeBits на YouTube создал сравнительное видео с оригинальной версией для Wii 2010 года и конверсией для 3DS 2013 года.
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