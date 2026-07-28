Урсула надула? Пришлось Пашиняну просить Путина решить проблему с импортом сельхозтоваров из Армении

КошкинН По телефону. В глаза смотреть стыдно? Или таким людям стыдно не бывает от слова вообще? А как же Европа? Урсула фон де Гинеколог? Ведь они, в их частые в последние время наезды в Ереван, и денег "дали" и европейский рынок "открыли", и защиту от "российского давления" обещали и много чего ещё сулили.