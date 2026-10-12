Перелетные бабушки: во вьетнамском Нячанге появился район русских пенсионерок

Пенсионерки из России улетают зимовать во вьетнамский Нясанг – уже образовался целый район русских бабушек.
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