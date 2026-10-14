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Татар-информ

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Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»

Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв резко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запросила у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дополнительные документы для получения нейтрального статуса.

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