Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв резко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запросила у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дополнительные документы для получения нейтрального статуса.