Wanderer: забытая марка немецкого автомобилестроения

Среди автомобильных марок, блиставших в прошлом, не последнее место занимает немецкий Wanderer. В конце 30-х прошлого века эти автомобили могли похвалиться и успехом у покупателей, и спортивными достижениями.
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