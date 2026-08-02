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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Панатинаикос» хочет арендовать Ливая за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн. Форвард готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Спартак» (Sport24.gr)

Нападающий « Спартака » Ливай Гарсия может вернуться в чемпионат Греции. По данным Sport24.gr, « Панатинаикос » сделал московскому клубу предложение об аренде форварда за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн евро следующим летом.

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