Доктор Мясников оценил качество медпомощи в России

Александр Мясников сделал резонансное заявление: в условиях действующей страховой системы врачам очень тяжело работать, они вынуждены больше "заполнять бумажки", качество лечения из-за этого может сильно проседать.
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