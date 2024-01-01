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Деррик Уайт о данке Виктора Вембаньямы: «Я не идиот. Просто постарался уйти с дороги»

Деррик Уайт о данке Виктора Вембаньямы: «Я не идиот. Просто постарался уйти с дороги»

«Я не идиот. Надеялся, что он сделает еще один удар в пол, и я смогу встать у него на пути. Но он просто взял мяч в руку, и я его больше не видел.

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