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«Стадионные концерты — это масштабные шоу»: Евгений Финкельштейн прокомментировал отказ в возврате денег за билеты на концерт Димы Билана

«Стадионные концерты — это масштабные шоу»: Евгений Финкельштейн прокомментировал отказ в возврате денег за билеты на концерт Димы Билана

Поклонники Димы Билана, недовольные обзором на стадионном шоу, начали получать официальные отказы в возврате средств за билеты.

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