Русская планета

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«Нам нужен результат»: Путин донёс до Байдена принципиальную позицию по безопасности

«Нам нужен результат»: Путин донёс до Байдена принципиальную позицию по безопасности

В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом глава РФ Владимир Путин озвучил позицию России по гарантиям безопасности и американский лидер с ним согласился.

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