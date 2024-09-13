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Город-спутник в Приморье обойдется почти в триллион рублей

Город-спутник в Приморье обойдется почти в триллион рублей

Стоимость проекта города-спутника Владивостока составляет 970 миллиардов рублей, сообщает PRIMPRESS. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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