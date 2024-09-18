Верховный правитель Малайзии посетит Китай

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина верховный правитель /король/ Малайзии султан Ибрагим Султан Искандар посетит Китай с государственным визитом в период с 19 по 22 сентября, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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