Верховный правитель Малайзии посетит Китай

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина верховный правитель /король/ Малайзии султан Ибрагим Султан Искандар посетит Китай с государственным визитом в период с 19 по 22 сентября, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.