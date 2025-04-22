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Действия при обнаружении БПЛА

Действия при обнаружении БПЛА

Действия при обнаружении БПЛАУчитывая возможность применения беспилотных летательных аппаратов (далее –БПЛА) для совершения террористических актов, необходимо соблюдать следующие правила и технику безопасности при их обнаружении!В случае обнаружения БПЛА:Исключить использование вблизи мобильных … .

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