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Двойная атака на Туапсе: обломки БПЛА упали на НПЗ, угроза налета на Черном и Азовском морях

Двойная атака на Туапсе: обломки БПЛА упали на НПЗ, угроза налета на Черном и Азовском морях

75 украинских дронов перехвачены и уничтожены за ночь над регионами России, 47 из них - над Ростовской областью и 8 - над Краснодарским краем.

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