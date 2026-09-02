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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дончич о том, кто из знаменитостей заставил бы его нервничать больше всех, если бы сидел в первом ряду: «Бронни Джеймс»

Звезда « Лейкерс » Лука Дончич в шоу Sundae Conversation ответил на вопрос, кто из медийных личностей в первом ряду заставил бы его нервничать сильнее всего: Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян или Бронни Джеймс .

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