Театр абсурда
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Театр абсурда

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Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.

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Комментарии
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Юрий анин
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15 час.
Юрий анин
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15 час.
Alex Nемо
Шапкозакидательство очень дорого обходится России в долгосрочной перспективе. Помнится в 1940-1941 тоже собирались воевать на чужой территории и малой кровью русских солдат. Даже Финская война ничему не научила. У меня погибли 3 дяди и тётка в тех войнах. Оставшийся дядя и отец в шрамах вернулись.
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15 час.

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