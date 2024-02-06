"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.
Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
15 час.
Юрий анин
Ответить
15 час.
Alex Nемо
Шапкозакидательство очень дорого обходится России в долгосрочной перспективе. Помнится в 1940-1941 тоже собирались воевать на чужой территории и малой кровью русских солдат. Даже Финская война ничему не научила. У меня погибли 3 дяди и тётка в тех войнах. Оставшийся дядя и отец в шрамах вернулись.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии