Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

Alex Nемо

Шапкозакидательство очень дорого обходится России в долгосрочной перспективе. Помнится в 1940-1941 тоже собирались воевать на чужой территории и малой кровью русских солдат. Даже Финская война ничему не научила. У меня погибли 3 дяди и тётка в тех войнах. Оставшийся дядя и отец в шрамах вернулись.