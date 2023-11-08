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За схему «бизнес-дробления» в Сочи осудили директора предприятия: не заплатил колоссальную сумму налогов

За схему «бизнес-дробления» в Сочи осудили директора предприятия: не заплатил колоссальную сумму налогов

Из судебных материалов следует, что в период с 2017 по 2020 год Ледовский, выполнявший обязанности генерального директора компании "Частная охранная организация «Витязь», применял схему "бизнес-дробления".

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