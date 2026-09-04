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Гидрометцентр: лето 2026 года в России стало самым тёплым за историю наблюдений

Гидрометцентр: лето 2026 года в России стало самым тёплым за историю наблюдений

Лето 2026 года в России оказалось самым тёплым за всю историю наблюдений, сообщает Гидрометцентр. «В России лето 2026 года стало самым тёплым в истории регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года», — говорится в сообщении.

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