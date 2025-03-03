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Чем закончилась история с бородачом Русланом, который угрожал учительнице «укоротить» её язык после сделанного его детям замечания?

Чем закончилась история с бородачом Русланом, который угрожал учительнице «укоротить» её язык после сделанного его детям замечания?

На днях стало известно, чем закончилась история с чересчур нервным Русланом Панченковым, который ворвался в одну из школ Челябинской области с угрозами в адрес простой учительницы, что имело для последней очень печальные последствия.

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Комментарии
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С
Станислава
А, не пора ли сажать полицаев и судей взяточников крышующих бандитов? Сажать с конфискацией имущества, эти уроды взяточники позорят правоохранительные органы. А самое главное чиску надо проводить начиная с генералов взяточников.
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10 час.
Александр Т
А кто будет эту самую чистку проводить. Бастрыкин один и на всю Россию его не хватит. А остальных самих чистить надо.
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10 час.
Александр Ляшенко
Не получится, надо их потихоньку отстреливать, что бы другие помнили, что нельзя нарушать присягу и обижать свой народ, который и вручил им и власть и оружие.А ублюдки с оружием  и при власти это тюрьма народу.
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1 час.
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