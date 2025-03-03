Чем закончилась история с бородачом Русланом, который угрожал учительнице «укоротить» её язык после сделанного его детям замечания?

На днях стало известно, чем закончилась история с чересчур нервным Русланом Панченковым, который ворвался в одну из школ Челябинской области с угрозами в адрес простой учительницы, что имело для последней очень печальные последствия.
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