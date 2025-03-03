Чем закончилась история с бородачом Русланом, который угрожал учительнице «укоротить» её язык после сделанного его детям замечания?

С Станислава А, не пора ли сажать полицаев и судей взяточников крышующих бандитов? Сажать с конфискацией имущества, эти уроды взяточники позорят правоохранительные органы. А самое главное чиску надо проводить начиная с генералов взяточников.

Александр Т А кто будет эту самую чистку проводить. Бастрыкин один и на всю Россию его не хватит. А остальных самих чистить надо.