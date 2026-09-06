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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Симмонс объяснил, почему не стал забивать сверху в концовке 7-го матча с «Атлантой»: «Я просто не понимал, сколько на самом деле было свободного пространства»

Бен Симмонс объяснил, почему отдал пас Матиссу Тайбуллу вместо того, чтобы самостоятельно завершить атаку данком в концовке 7-го матча серии первого раунда плей-офф НБА-2021 между «Филадельфией» и «Атлантой».

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