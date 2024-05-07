Танкисты уничтожили «опорники» ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

Удары наносил экипаж танка Т-80БВ Танкисты группировки прикрытия государственной границы ликвидировали на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России.
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