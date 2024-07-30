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Туктамышева о поездке в Японию: «Я попала в рай! Пыталась себя как-то ограничивать, чтобы не спустить все свои деньги»

– Какие самые яркие впечатления остались от отпуска в Португалии и Японии? – В Португалии самое яркое – сам Лиссабон.

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