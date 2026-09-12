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Татарстанда отпусктан кемнәрне эшкә чакыртып китерә алмыйлар

Татарстанда отпусктан кемнәрне эшкә чакыртып китерә алмыйлар

Еллык түләүле отпуск һәр хезмәткәрнең гарантияләнгән хокукы булып тора һәм ул хезмәт законнарында каралган.

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