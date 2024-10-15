Россияне назвали главные причины смены места работы

Согласно данным опроса, проведенного Русской школой управления и исследовательским центром Зарплаты.ру, более 87% россиян считают, что основным фактором для смены работы является возможность получения более высокой зарплаты.
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