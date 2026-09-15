Софи Каннингем об ожиданиях от нового комиссионера НБА: «Человек, который сможет объединить всех»

Звезда WNBA Софи Каннингем ответила на вопрос, каким должен быть сменщик Кэти Энгельберт на посту комиссионера лиги.
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