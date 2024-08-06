Предсмертные слова с фронта о генерале Попове: Офицер честно раскрыл саму сущность командующего: "И такое бывает"

Лилия Королева

Как боевой Генерал, Попов был конено же неугоден оборзевшей верхушке в Минобороне. Вот там и надо искать его "благодетелей" пытающихся сваить на него свои недостачи и просчеты. Лино я ситаю, то Ивана Попова надо освободить, однозначно, а не пытаться вешать грехи других... Кто-то целенаправленно мог его и подставить. Надо вернуть боевого Генерала на фронт, где Спартак сейчас намного нужнее, чем под домашним арестом. Не забываем, что очень много врагов внутри... которые хоть "как-то" стараются вредить. И это дело просто сфабриковано, скорее всего вышестоящими "чинами"... для которых Спартак мог стать камнем преткновения. Следователи Военной прокуратуры пусть тщательнее работают. Сейчас важна Победа, с хапугами, ворами потерявшими все границы разбираться будем потом. Там по таким иудам потерявшим честь, совесть и страх... должен работать военный Трибунал. 🤔😡😡