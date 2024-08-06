ФОТО: Коллаж Царьграда Погиб офицер с позывным "Шанхай". Он был одним из военнослужащих, которые служили под началом генерала Ивана Попова с позывным "Спартак" на Запорожском направлении, которого совсем недавно перевели из СИЗО под домашний арест.
Предсмертные слова с фронта о генерале Попове: Офицер честно раскрыл саму сущность командующего: "И такое бывает"
Комментарии
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Лилия Королева
Как боевой Генерал, Попов был конено же неугоден оборзевшей верхушке в Минобороне. Вот там и надо искать его "благодетелей" пытающихся сваить на него свои недостачи и просчеты. Лино я ситаю, то Ивана Попова надо освободить, однозначно, а не пытаться вешать грехи других... Кто-то целенаправленно мог его и подставить. Надо вернуть боевого Генерала на фронт, где Спартак сейчас намного нужнее, чем под домашним арестом. Не забываем, что очень много врагов внутри... которые хоть "как-то" стараются вредить. И это дело просто сфабриковано, скорее всего вышестоящими "чинами"... для которых Спартак мог стать камнем преткновения. Следователи Военной прокуратуры пусть тщательнее работают. Сейчас важна Победа, с хапугами, ворами потерявшими все границы разбираться будем потом. Там по таким иудам потерявшим честь, совесть и страх... должен работать военный Трибунал. 🤔😡😡
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5 час.
Людмила Лиханова
Надеюсь и уверена, что все будет тшательно проверить и только тогда будет ясно КТО и ЧТО Попов. Поэтому нет смысла сейчас его или обелять или гнобить. Тем более, что многие уже дают показания, а следаки умеют отделять ложь от правды.
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4 час.
zs
zhanna simonova
Суд над Поповым это дело ,рук 3 генералов Генштаба Герасимов не участвует,хотя они блежайшие его помощники.
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36 мин.
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