Moon Studios обрела независимость. Крупнейшее обновление No Rest for the Wicked в раннем до...

Moon Studios обрела независимость. Крупнейшее обновление No Rest for the Wicked в раннем доступе выйдет 30 апреляMoon Studios объявила, что экшен-RPG No Rest for the Wicked получит самое большое обновление на данный момент, The Breach, 30 апреля.
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