Названы необычные профессии для нижегородцев, которые устали от офиса

Топ необычных вакансий составили для нижегородцев. Работодатели ищут специалистов, которым предстоит заниматься совсем непривычными офисными задачами, сообщают аналитики платформы Авито.
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