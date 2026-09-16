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Нижегородская правда

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Названы необычные профессии для нижегородцев, которые устали от офиса

Названы необычные профессии для нижегородцев, которые устали от офиса

Топ необычных вакансий составили для нижегородцев. Работодатели ищут специалистов, которым предстоит заниматься совсем непривычными офисными задачами, сообщают аналитики платформы Авито.

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