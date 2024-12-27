"Крестопада нам было мало": Секретная директива для военкоров. Главному замполиту армии приготовиться?

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Катерина
Жили  атеистами  при  Советах...  А фашистам  хребёт  сломали.
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20 час.
Freddy Lamb
Именно имперский флаг заблюрен. И лик Иисуса на задней стене тоже. Подозреваю что это идейные борцуны с царизмом и религией. Спор красных и белых в стране не закончен. Думаю точка будет поставлена только с провозглашением социалистической империи. Наследующей лучшие черты обоих укладов.
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18 час.
Александр Рожков
Да провокация все это. Теперь и левые не против имперских флагов. Они у нас всегда были государственниками, прежде всего. А кто против? А либералы то и против. А, скорее всего, раздувают все это специально. В СССР всегда гордились своим имперским прошлым. Сколько фильмов об этом было. В чести были все наши выдающиеся полководцы, Суворов, Кутузов,... В чести были и цари - государственники. И Иван Грозный, и Петр Первый. Надоело все это вранье...     Это провокация.
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17 час.

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