"Крестопада нам было мало": Секретная директива для военкоров. Главному замполиту армии приготовиться?

Именно имперский флаг заблюрен. И лик Иисуса на задней стене тоже. Подозреваю что это идейные борцуны с царизмом и религией. Спор красных и белых в стране не закончен. Думаю точка будет поставлена только с провозглашением социалистической империи. Наследующей лучшие черты обоих укладов.

Александр Рожков

Да провокация все это. Теперь и левые не против имперских флагов. Они у нас всегда были государственниками, прежде всего. А кто против? А либералы то и против. А, скорее всего, раздувают все это специально. В СССР всегда гордились своим имперским прошлым. Сколько фильмов об этом было. В чести были все наши выдающиеся полководцы, Суворов, Кутузов,... В чести были и цари - государственники. И Иван Грозный, и Петр Первый. Надоело все это вранье... Это провокация.