Царьград Коллаж Царьграда В эфире канала "Россия 1" вышел новостной сюжет из ЛНР, в котором редакторы "замазали" флаг Российской Империи и Стяг Спаса Нерукотворного.
"Крестопада нам было мало": Секретная директива для военкоров. Главному замполиту армии приготовиться?
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Катерина
Жили атеистами при Советах... А фашистам хребёт сломали.
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20 час.
Freddy Lamb
Именно имперский флаг заблюрен. И лик Иисуса на задней стене тоже. Подозреваю что это идейные борцуны с царизмом и религией. Спор красных и белых в стране не закончен. Думаю точка будет поставлена только с провозглашением социалистической империи. Наследующей лучшие черты обоих укладов.
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18 час.
Александр Рожков
Да провокация все это. Теперь и левые не против имперских флагов. Они у нас всегда были государственниками, прежде всего. А кто против? А либералы то и против. А, скорее всего, раздувают все это специально. В СССР всегда гордились своим имперским прошлым. Сколько фильмов об этом было. В чести были все наши выдающиеся полководцы, Суворов, Кутузов,... В чести были и цари - государственники. И Иван Грозный, и Петр Первый. Надоело все это вранье... Это провокация.
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17 час.
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