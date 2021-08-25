Мэр Екатеринбурга вышел из себя на ремонте проблемного моста

Алексей Орлов (в центре) в несвойственной для себя манере публично разнес подрядчика и своих подчиненных Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не сдержал эмоций во время осмотра реконструкции моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги.