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Мэр Екатеринбурга вышел из себя на ремонте проблемного моста

Мэр Екатеринбурга вышел из себя на ремонте проблемного моста

Алексей Орлов (в центре) в несвойственной для себя манере публично разнес подрядчика и своих подчиненных Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не сдержал эмоций во время осмотра реконструкции моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги.

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