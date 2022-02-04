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Буртасова после прилета в Пекин два дня будет жить отдельно от сборной России

Российская биатлонистка Евгения Буртасова после прилета на Олимпийские игры в Пекин два дня будет жить отдельно от сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде.

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