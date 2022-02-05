Левобережье Украины надеется и верит…

Буквально на днях украинский генерал Михаил Забродский заявил, что в Харькове, Одессе и других городах Левобережья остается еще много сторонников идеи Новороссии, что многие жители Левобережной Украины хотели бы независимости или воссоединения с Россией И ведь он прав… А совсем еще недавно, летом 2021 года, одиозный бандеровец-русофоб Антон Мухарский в эфире украинского ТВ пожаловался, что украинцы Одессы и Харькова чувствуют себя меньшинством и диаспорой, потому что местное население считает себя русскими и мечтает вернуться в состав России… Тогда же летом 2021 года, Зеленский заявил о том, что располагает информацией о разрабатывающихся в России вариантов возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.