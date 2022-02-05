Факты Дня

2 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зурова
    Все равно санкции на Россию наложат, открыто сказано санкции будут независимо от действий России, и даже России не на...Каких именно усту...
  • Teodor
    Ну идиоты. Ну и что? За каждый выход на ТВ, где хаят "по матушке" нашу Страну, имеют по 15 тысяч рябчиков. А пенсионе...Боже, откуда они ...
  • Владимир Бондаренко
    Вот не надо путать ридну мову с той гадостью, которую счас пытаются внедрить в сознание людей. Настоящий украинский я...Левобережье Украи...

Левобережье Украины надеется и верит…

Левобережье Украины надеется и верит…

Буквально на днях украинский генерал Михаил Забродский заявил, что в Харькове, Одессе и других городах Левобережья остается еще много сторонников идеи Новороссии, что многие жители Левобережной Украины хотели бы независимости или воссоединения с Россией И ведь он прав… А совсем еще недавно, летом 2021 года, одиозный бандеровец-русофоб Антон Мухарский в эфире украинского ТВ пожаловался, что украинцы Одессы и Харькова чувствуют себя меньшинством и диаспорой, потому что местное население считает себя русскими и мечтает вернуться в состав России… Тогда же летом 2021 года, Зеленский заявил о том, что располагает информацией о разрабатывающихся в России вариантов возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх