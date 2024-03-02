Маск согласился с мнением, что Крым и Донбасс должны быть российскими

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с опубликованным в его соцсети Х мнением основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо завершать, так как страна уничтожает себя демографически, а Крым, и Донбасс следует признать российскими.