«Единая Россия» подвела итоги праймериз по выборам в Заксобрание Севастополя

27 мая, ровно в 20.00, закончилось голосование на праймериз партии «Единая Россия». Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, активность на предварительном голосовании в Севастополе была высокой.
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