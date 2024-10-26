По израильской атаке на Иран

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лина любимцева

Израиль уже окончательно распоясался из-за безнаказанности. там отвечать нужно многим странам. не только Ирану. И Ливану, и Ирану, и Сирии... И к каким еще государства залетают израильские самолеты для нанесения ударов по другим странам? ПОЧЕМУ НЕ СБИВАЮТ ЭТИ САМОЛЕТЫ?!! Почему все государства вокруг этого Израиля такие безответственные?! Вчера они одно государство отбомбили, и это сошло им с их поганых рук, а завтра ОНИ ПРИДУТ КВАМ!! Ближневосточным государствам нужно объединиться и дать достойный, и ощутимый отпор Израилю. ИЗРАИЛЬ- ФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО!! АГРЕССОР!!