Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    и нех там делать.Русских туристов ...
  • Мария
    В природе никакой справедливости нет. Разве справедливо, что волк ест зайца? Существует право сильного. Побеждает не ...О справедливости
  • Мария
    Наркошибздику пора уже бежать. Видимо, хозяева не пускают, пока не очистит территорию от населения.Убить шамана. Май...

По израильской атаке на Иран

По израильской атаке на Иран.1. Удар Израиля был подчеркнуто демонстративным и ограниченным, что явилось следствием позиции Ирана и давления США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Израиль уже окончательно распоясался из-за безнаказанности. там отвечать нужно многим странам. не только Ирану. И  Ливану, и Ирану, и Сирии... И к каким еще государства залетают израильские самолеты  для нанесения ударов по другим странам? ПОЧЕМУ НЕ СБИВАЮТ ЭТИ САМОЛЕТЫ?!! Почему все государства вокруг этого Израиля такие безответственные?! Вчера они одно государство отбомбили, и это сошло им с их поганых рук, а завтра ОНИ ПРИДУТ КВАМ!! Ближневосточным государствам нужно объединиться и дать достойный, и ощутимый отпор Израилю. ИЗРАИЛЬ- ФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО!! АГРЕССОР!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх