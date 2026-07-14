"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

КАКИЕ ГЕРОИ лучших генералов убивают прямо в центре столицы Бабенка заселилась рядом Действий нуль Проведите собачку у подъезда ДЕЙСТВИЙ НУЛЬ Да чего боятся то Дадуть годков 5--7 Там УДО Там взятка судье или ОВСИН или СВО Если незаменимые --диаспорка взятки даст....ну и ..........

Игорь Кузнецов

В опубликованном сообщении только указано что "Груз проехал по маршруту от Словакии до России". Как это установили, в какой комплектации (оформлены как запчасти и т.п.), следили или позже установили - это не афишируется. Относительно ужесточения режима проверки - это понятно. Разное бывает - от халатности до "ускорения проверки груза" по договорённости. Это уже работа органов безопасности.