Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

Украинские спецслужбы оказались разбиты на территории России. Живов похвалил ФСБ: "Очень крутая работа".

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Комментарии
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147683 Сероев
КАКИЕ ГЕРОИ лучших генералов убивают прямо в центре столицы Бабенка заселилась рядом Действий нуль Проведите собачку у подъезда ДЕЙСТВИЙ НУЛЬ Да чего боятся то Дадуть годков 5--7 Там УДО Там взятка судье или ОВСИН или СВО Если незаменимые --диаспорка взятки даст....ну и ..........
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4 н.
Игорь Кузнецов
В опубликованном сообщении только указано что &quot;Груз проехал по маршруту от Словакии до России&quot;. Как это установили, в какой комплектации (оформлены как запчасти и т.п.), следили или позже установили - это не афишируется. Относительно ужесточения режима проверки  - это понятно. Разное бывает - от халатности до &quot;ускорения проверки груза&quot; по договорённости. Это уже работа органов безопасности.
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4 н.
Сергей Анисимов
Громкий заголовок. Агентов украинских спецслужб ещё ловить и ловить. Их на территории России как грязи.
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4 н.