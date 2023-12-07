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Анатомия бизнеса

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Как правильно создавать финансовую подушку на будущее?

По данным ВЦИОМ, примерно у трети населения имеются сбережения. При этом, по статистике от Superjob, только 8% обладают финансовой подушкой безопасности, на которую они смогут прожить полгода, а у 20% респондентов денег хватит только на один-два месяца.

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