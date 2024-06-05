Салливан: Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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