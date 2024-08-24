Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оформления таксистом кредита на бойца СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении участника специальной военной операции (СВО) из Ставропольского края.
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