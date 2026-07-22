Europe Heads Into Winter With Its Weakest Gas Cushion In 15 Years

Europe is unlikely to refill its natural gas storage facilities to even 80% before winter, Equinor CEO Anders Opedal said on Wednesday, Reuters reported, raising the prospect that the continent will enter the heating season with its smallest supply buffer in years.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)