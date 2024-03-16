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Юрий Гайлик: «Спартак» выиграет серию у «Металлурга». Москвичи на кураже играют, это хорошая штука. Они выполняют задание, получают удовольствие от хоккея»

«В паре «Авангард» – «Локомотив» будет битва, но дальше, наверное, пройдет «Авангард». Там есть приличная пятерка, они могут решать игру, Рид Буше – игрок уровня НХЛ.

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