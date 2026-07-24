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Царьград

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Михаил Драпатый раскрыл причины начала СВО на Украине

Михаил Драпатый раскрыл причины начала СВО на Украине

Михаил Драпатый, новый главком ВСУ, сделал русофобское заявление, назвав россиян "нацией, не имеющей права на существование".

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