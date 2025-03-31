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Су-35 в деле! Иран и Алжир скупили новенькую партию истребителей

Су-35 в деле! Иран и Алжир скупили новенькую партию истребителей

Подтверждено, что российские ВВС получили первую партию истребителей Су-35 с начала года. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах.

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