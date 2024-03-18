Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли в Чите

Сотрудники Росгвардии узнали и задержали преступника, находившегося в федеральном розыске.Во время обычного патрулирования улиц забайкальской столицы сотрудники Росгвардии заметили подозрительного человека.
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