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Царьград

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Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли в Чите

Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли в Чите

Сотрудники Росгвардии узнали и задержали преступника, находившегося в федеральном розыске.Во время обычного патрулирования улиц забайкальской столицы сотрудники Росгвардии заметили подозрительного человека.

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