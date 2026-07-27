⚡️Российская ПВО за ночь сбила 276 украинских дронов, сообщило Минобороны. 🙏Два человека погибли, ещё пятеро, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область.
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⚡️Российская ПВО за ночь сбила 276 украинских дронов, сообщило Минобороны. 🙏Два человека погибли, ещё пятеро, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область.
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