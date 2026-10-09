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Новости Брянска

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В спецпроекте Росводресурсов Вадим Петров рассказал о роли болот в защите от наводнений

В спецпроекте Росводресурсов Вадим Петров рассказал о роли болот в защите от наводнений

Россия занимает свыше 30% всех болот планеты, которые хранят почвенный углерод, защищают от подтоплений и поддерживают уровень рек.

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