В России в феврале запустили массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000

Массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля 2024 года, сообщили в Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области.
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