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Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда подрывом суверенитета Сербии

Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда подрывом суверенитета Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

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