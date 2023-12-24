Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда подрывом суверенитета Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.
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