Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Советник Эрдогана заявил, что на Западе заговорили о «конце пути» для Нетаньяху

Советник Эрдогана заявил, что на Западе заговорили о «конце пути» для Нетаньяху

Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наступил «конец пути» на фоне его жестокой политики в секторе Газа, считают страны Запада, заявил главный советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

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