Экс-министр инфраструктуры Украины: эту войну выиграют молодые люди, а не мужчины с животиками Нужно признать очевидную реальность, что эту войну выиграют молодые люди, а не мужчины с животиками.
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Экс-министр инфраструктуры Украины: эту войну выиграют молодые люди, а не мужчины с животиками Нужно признать очевидную реальность, что эту войну выиграют молодые люди, а не мужчины с животиками.
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